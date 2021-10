Un nouveau visage pour le quartier St-Michel à Argentan

A Argentan, 360 appartements collectifs des années 60 ont été déconstruits dans le quartier St Michel. Mardi après midi, c’était l’inauguration de 50 nouveaux logements, labellisés « très haute performance énergétique » ; un chantier de près de 6 millions d’euros, avec des petits ensembles collectifs, et des logements individuels … c’est un nouveau visage pour ce quartier ! Et une 3ème et dernière phase de la réhabilitation débute, avec la mise en chantier de 20 nouveaux logements, qui seront livrés en 2013.