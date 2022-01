Saint-Lô. Tempête Ana : ça déborde, dans la Manche !

La pluie qui s'abat depuis plusieurs heures dans la Manche ce lundi 11 décembre 2017 s'ajoute aux précipitations qui ont déjà gorgé d'eau les sols et fait remonter le niveau des cours d'eau ces dernières heures.

Des débordements de cours d'eau

Des débordements ponctuels à proximité des cours d'eau ont déjà été constatés. "Ils sont susceptibles de concerner tous les cours d'eau du département" selon la préfecture de la Manche, qui précise toutefois que les précipitations seront moins intenses cet après-midi.

A Cherbourg, la Divette, fleuve côtier, est sorti de son lit. - Louis Leterrier

Les débordements pourront atteindre certaines habitations et voies de circulation des réseaux secondaires. Les autorités appellent à la vigilance, des axes routiers pourraient être fermés à la circulation.

110 pompiers sur le terrain

À 12h30, le service départemental d'incendie et de secours dénombrait 138 interventions depuis 6h du matin, dont 70 pour inondations. Les autres opérations concernent des branches ou câbles électriques tombés sur la chaussée, des toitures envolées. Le Nord-Cotentin et le centre Manche sont les plus impactés.

• Lire aussi. Tempête Ana : 120 km/h et 101 interventions des pompiers à 15h dans le Calvados



110 sapeurs-pompiers issus de 21 centres de secours sont mobilisés. La tempête Ana n'a néanmoins pas fait de victime.

A LIRE AUSSI.

Tempête Harvey: les inondations continuent au Texas