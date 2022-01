Festival. "Haut les mains Peau d'Lutins", un Noël pour les enfants à Luc-sur-Mer

Tout un week-end dédié pour le jeune public, c'est ce que propose Luc Animation en organisant la première édition de son festival "Haut les mains Peau d'Lutins" samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017. L'occasion de faire patienter les enfants jusqu'à l'arrivée du Père Noël !

De nombreux spectacles

La compagnie des Gros Ours jouera son spectacle pour les tout petits comme pour les plus grands qui découvriront le show menée par une famille ours se lançant dans la chanson. Les Olifan présenteront Le voyage fabuleux de Théophile au cinéma le Drakkar. Cette aventure musicale jouée par un trio d'artistes emmènera le jeune public dans un fabuleux voyage.

Autre spectacle proposé celui du chantier 21 Brr...une idée lumineuse avec ce duo rocambolesque où se mêlent à la fois la magie et le mystère. Le festival s'achèvera par une déambulation dans les rues de Luc-sur-Mer et un goûter dansant offert par le Casino.

Pratique. Samedi 16 et dimanche 17 décembre au Drakkar de Luc-sur-Mer. Gratuit. Infos au 02 31 97 33 25

A LIRE AUSSI.

Théâtre à l'Ouest à Rouen : une programmation source de bonne humeur