Hors Normandie. 4 signes sont inspirés dans l'horoscope de ce mardi 12 décembre

Bélier

Vous afficherez votre joie mâtinée de mystère. Vous êtes en train de manigancer quelques surprises pour vos proches. Vous ferez de pieux mensonges par des histoires complètement tirées par les cheveux.

Taureau

Une vague de nostalgie vous envahit. De vieilles photos vous rappellent des parfums, des personnes disparues dans un monde prétendu meilleur et des paradis perdus.

Gémeaux

Laissez libre cours à votre créativité. Vous savez transformer les objets, les situations et la banalité en poème inédit. Vivre avec vous c'est un peu dire adieu à la morosité.

Cancer

Évitez de vous enliser dans des explications pour cacher ce qui relève du for interne. Vous n'avez de comptes à rendre à personne. Sachez dire NON et vous serez libre.

Lion

Vous passerez à l'action. Vous amenez un vent de fraîcheur, des touches personnelles. Vous êtes heureux de vivre surtout depuis que vous êtes amoureux.

Vierge

Mieux vaut être malheureux pour quelqu'un plutôt que constater que sa vie est un désert affectif. Vénus vous prépare une très bonne surprise pour les jours qui viennent.

Balance

Vous ne pardonnerez pas la médiocrité ou la banalité. Pour vous séduire il vous faut de belles histoires. Pour bien faire il faut toujours tout réinventer. Quelle exigence.

Scorpion

Vous êtes très anxieux concernant le domaine matériel. Il manque toujours un sou pour faire un franc. Et là la marge de manoeuvre est mince.

Sagittaire

Vous êtes éclectique; vous avez mille occupations. Ce bouillonnement semble vous ravir. Vous êtes intarissable.

Capricorne

C'est une chance de pouvoir exprimer des sentiments et d'être submergé par les émotions. Vous demeurez heureux sans jamais envier les autres.

Verseau

Vous avez du mal à vous décider concernant une décision à prendre. Écoutez votre petite voix.

Poissons

Vous désirez donner du sens à votre vie. Associations de bienfaisance? C'est une très bonne chose. Toutefois considérez bien qu'il faut de la ténacité et du temps.