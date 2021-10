La Maison des langues et de l'international est née à l'université de Caen

Elle regroupe désormais l’unité de formation et de recherche (UFR) de langues vivantes étrangères, l’une des plus importantes de l’université, et l’ensemble des activités liées aux relations internationales du campus.

“Il s’agit d’améliorer encore notre attractivité à l’international en mutualisant nos moyens : nous sommes actuellement la 6e université française en termes de mobilité internationale. L’année dernière, nous avons accueilli 4 800 étudiants de 118 nationalités différentes !”, souligne ainsi Josette Travert, la présidente de l’université.

Tout proche de la Maison de l’étudiant, le bâtiment accueillera 2 000 étudiants et 150 personnels enseignants ou administratifs.