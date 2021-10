La Normandie se dévoile en images à la galerie Place des arts

Intitulée “Normandie en images, du pixel au pastel”, cette exposition est une vision poétique de la Normandie au fil des saisons.

Chaque œuvre conserve en filigrane son aspect photographique. Hervé Belhaire, photographe-plasticien, explique le contenu de son travail : “J’ai commencé à dessiner à l’âge de six ans. À l’époque, je dessinais au fusain des scènes de western, des chevaux et des paysages. Puis la photo est passée par là... Je cherchais déjà une solution pour la marier au dessin. C’est plus tard, avec l’informatique, que la rencontre a abouti. Mon but, c’est de compléter ma vision, mes sentiments lors de la prise de vue”. Hervé Belhaire utilise des logiciels de dessin informatisé comme Photoshop et Painter. Le résultat est pour le moins surprenant !

Pratique. Du 18 au 28 novembre 2011, à la Galerie Place des Arts, rue des Croisiers à Caen. Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Infos : www.croquimage.net