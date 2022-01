Vitaminé. The Angies en piano voix à Rouen

Dans le cadre rétro du café de l'époque à Rouen, le groupe rouennais The Angies interprète en piano/voix ses dernières créations ce samedi 9 décembre 2017.

Bonnes ondes en partage

Tout jeune groupe né en 2016, autour de la charismatique chanteuse Angélique Georges, The Angies puise dans le répertoire traditionnel soul et réarrange également toute sorte de tubes, parfois même du reggae façon soul. "Nous aimons particulièrement rendre hommage à Stevie Wonder, Amy Winehouse, Aretha franklin et Lauren Hill, précise Angélique. La soul est un genre propice à l'émotion et au partage". Mais le groupe compose aussi son propre répertoire et enregistre déjà à son actif une dizaine de créations qui ont en commun la sensualité du soul et une belle énergie communicative. Incarnés avec ferveur par Angélique, ces morceaux parlent d'amour mais pas seulement : "J'ai envie de partager ma foi en l'humanité et mes espoirs" confie la chanteuse. Véritable source d'énergie, chaque représentation de The Angies est une bouffée d'oxygène, un voyage collectif et revigorant auquel nous convie Angélique et ses musiciens.

De l'intime à l'universel

Après avoir été chanteuse lead de Soulstice et Soulawesi, Angelique cultive à nouveau son penchant pour la soul dans cette formation récente. "Nicolas Goulay est à l'origine du projet: c'est lui qui a arrangé les premières mélodies", ce talentueux compositeur rouennais a ainsi magnifié les textes d'Angélique: "Les sujets sont souvent intimes: ce sont des récits à dimensions autobiographiques mais ce sont finalement des thèmes universels qui parlent à tous". C'est avec son ukulélé qu'Angélique compose la trame de la mélodie : "Il y a d'abord la mélodie qui naît puis les textes viennent ensuite se greffer". À l'origine duo, The Angies se décline aujourd'hui en diverses formules: du quintette au duo. C'est cette fois dans une version très intime, simplement accompagnée par Lise Lamarre au piano que la belle Angélique partage avec foi son goût pour la soul : des interprétations de qualité, une véritable présence scénique et une voix et une personnalité tout à fait charmante et charmeuse à découvrir sans tarder.

Pratique. Samedi 9 décembre à 20h. Café de l'époque. Entrée libre. www.theangiesofficiel.com

