Caen : bientôt un passage ouvert par les jardins du Conseil général ?

“Il s’agit de désenclaver et rapprocher le quartier et l’hippodrome du centre-ville”, détaille Xavier Le Coutour, adjoint au maire chargé de l’urbanisme. Ce projet de passage piéton, long de 150 mètres et large de 5 à 8 mètres, ne date pas d’hier. “Cela fait vingt ans que la demande est formulée. Elle est inscrite au Plan d’occupation des sols de la Ville.”

L’Hôtel du département, qui devra bientôt être remis aux normes, pourrait nécessiter un permis de construire, condition sine qua none pour que la Ville fasse valoir l’emplacement qu’elle avait réservé. Le projet ne réjouit pas Frédéric Olivier, directeur des services au Conseil général : “Le passage romprait un ensemble cohérent, et nécessiterait des travaux pour séparer les entrées utilisées par nos services”. La Préfecture voisine n’entend pas prendre position.