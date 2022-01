Dieppe. Transmanche à Dieppe : la région Normandie participe

Les élus locaux l'attendaient impatiemment. Et c'est une bonne nouvelle de plus pour la ligne transmanche entre Dieppe (Seine-Maritime) et Newhaven. Après l'entrée de l'agglomération Dieppe maritime dans le cercle des financeurs, puis le renouvellement de la délégation de service public, qui assure le maintient de la ligne, c'est désormais la région Normandie qui s'engage.

Elle participe à sa manière au financement, en abaissant les droits de port. Une décision prise, jeudi 7 décembre 2017 lors du comité syndical du port de Dieppe, dans lequel la région est majoritaire. Cette réduction des droits de port concerne les volumes à partir de la troisième rotation. Cette mesure devrait permettre aux financeurs de la ligne d'économiser entre 150 000 et 430 000 euros selon les rotations.

• Lire aussi : Transmanche à Dieppe : DFDS rempile, la liaison sauvée



Un premier pas

"Ce n'est pas Noël, mais c'est un premier geste qui démontre le bien-fondé de notre démarche insistante pour élargir encore et toujours le cercle des financeurs et faire du transmanche, vital pour l'économie locale un sujet de mobilisation dans le consensus", a réagi le maire de Dieppe Nicolas Langlois. L'élu qui précise dans un communiqué attendre un engagement plus fort et plus pérenne de la région.

La ville de Dieppe participe à hauteur de 540 000 euros par an au financement de la ligne et le département de Seine-Maritime à hauteur de 23 millions d'euros.

A LIRE AUSSI.

Transmanche à Dieppe : DFDS rempile, la liaison sauvée

L'agglomération de Dieppe-Maritime veut financer le transmanche à Dieppe

Présidentielle: les déclarations de patrimoine des 11 candidats

La Région Normandie joue la carte de l'Europe

Primaire de la droite en Seine-Maritime, mode d'emploi