Russie: Poutine candidat à la présidentielle de mars 2018

"J'annonce ma candidature au poste de président de la Russie", a déclaré M. Poutine lors d'une rencontre avec les ouvriers d'une usine à Nijni Novgorod, sur la Volga, retransmise en direct à la télévision.

"La Russie va continuer d'aller de l'avant. Et dans ce mouvement en avant, personne ne l'arrêtera jamais", a-t-il lancé devant un public conquis.

Vladimir Poutine avait entretenu le suspense quelques heures auparavant lors d'un Forum de bénévoles de diverses ONG à Moscou, promettant de prendre "très prochainement" une décision sur sa candidature, dont peu d'observateurs doutaient.

"Je suis toujours avec vous", avait d'abord énigmatiquement répondu le président à un bénévole qui l'interrogeait pour savoir s'il "serait toujours" avec les Russes en 2018.

"C'est toujours une décision très importante pour n'importe quelle personne, car la motivation doit venir uniquement de la volonté de rendre la vie meilleure dans ce pays, de le rendre plus puissant, mieux protégé", avait poursuivi M. Poutine.

"Mais on ne peut y arriver qu'à une seule condition: si les gens vous font confiance et vous soutiennent", a-t-il ajouté, avant de demander à la foule: "Si je prends cette décision, aurais-je votre soutien et celui de ceux qui vous sont proches d'esprit?", s'entendant répondre aux cris "Oui!", sous une pluie d'applaudissements.

La campagne pour la présidentielle doit être lancée après que la date de l'élection, prévue en mars 2018, aura été officiellement décidée par le Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement russe).

Conformément à la loi russe, cette date devrait être annoncée entre le 7 et le 17 décembre.

