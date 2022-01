Ligue des champions: derniers billets à prendre pour Liverpool, Naples et les autres:

. GrE: Reds et Séville, ballottage favorable

Liverpool et Séville, qui occupent les deux premières places de leur groupe, sont maîtres de leur sort pour accéder aux 8e de finale. Le club anglais de Jürgen Klopp joue à domicile et n'a besoin que d'un nul. L'Espagnol, lui, se rend chez le modeste club slovène de Maribor, déjà éliminé. Ce sera, côté andalou, sans le milieu français N'Zonzi, encore écarté, et avec dans un coin de la tête le déplacement chez le Real Madrid ce week-end en Liga.

Le Spartak (3e), lui, se trouve face à une alternative simple: soit il s'impose à Liverpool et passera l'hiver en C1, soit il n'y parvient pas et sera reversé en C3.

(20h45) NK Maribor (SLO) - FC Séville (ESP)

Liverpool (ENG) - Spartak Moscou (RUS)

. GrF: Shakhtar ou Naples ?

Le Shakhtar et Naples sont en balance pour accompagner Manchester City, déjà qualifié et qui aura peut-être l'esprit déjà tourné vers l'alléchant derby face à United programmé dimanche prochain.

Les deux clubs visant la deuxième place finale ont leurs avantages et inconvénients. Le Shakhtar possède trois points d'avance sur Naples et n'a besoin que d'un nul, mais il reçoit City, qui aura l'occasion de boucler son carton plein. Le club italien, lui, doit compter sur une défaite de l'équipe ukrainienne tout en s'imposant sur le terrain de Feyenoord, qui a jusqu'à présent perdu tous ses matches. En cas d'égalité de points entre le Shakhtar et Naples, c'est ce dernier qui se qualifie au critère des matches particuliers.

(20h45) Shakhtar Donetsk (UKR) - Manchester City (ENG)

Feyenoord (NED) - Naples (ITA)

. GrG: Monaco, jubilé sans joie

Monaco, lanterne rouge décrochée, est déjà éliminé de toutes compétitions européennes et disputera sans enjeu son dernier match, à Porto. Un retour au pays amer pour son entraîneur portugais, Leonardo Jardim, qui privilégiera sans doute la réception de Troyes en Ligue 1 samedi prochain.

Mais l'ASM a tout de même un dernier rôle à jouer, celui d'arbitre, puisqu'elle affronte Porto, engagé dans un mano a mano à distance avec Leipzig en vue des 8e de finale de C1. Le club portugais et la formation allemande, qui reçoit Besiktas (déjà qualifié), sont à égalité de points. Porto a l'avantage dans les matches particuliers, et sera qualifié en cas de victoire. Leipzig doit faire mieux que le FCP pour lui chiper sa deuxième place.

(20h45) Leipzig (GER) - Besiktas (TUR)

FC Porto (POR) - Monaco (FRA)

. GrH: Dortmund, objectif C3

Derrière Tottenham et le Real Madrid figés dans cet ordre aux deux premières places, Dortmund se retrouve dans l'incroyable situation de devoir lutter à distance avec l'APOEL Nicosie pour être reversé en Europa League. Les deux clubs sont à égalité de points et aux matches particuliers (deux fois 1-1), mais le Borussia est devant à la différence de buts (-5 contre -12). Le club allemand s'en va défier le Real tandis que l'équipe chypriote se rend à Tottenham.

Côté Real, double tenant du titre, il s'agit de finir sur une bonne note après avoir subi le camouflet de ne pouvoir terminer en tête de son groupe. Il faut aussi relever la tête après deux nuls (en Coupe et Championnat d'Espagne). Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la phase de groupes avant cette ultime journée (8 réalisations), a l'occasion de briller à la veille de recevoir, selon toute vraisemblance, son cinquième Ballon d'Or.

(20h45) Real Madrid (ESP) - Dortmund (GER)

(20h45) Tottenham (ENG) - APOEL Nicosie (CYP)

