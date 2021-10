Basket : le CBC impérial au Palais des Sports

Les Caennais ont dû s'employer pour battre l'une des plus grosses écuries de leur poule. "Ce n'est pas une petite performance que d'avoir gagné", souligne leur entraîneur Fabrice Calmon.

Dominateur pendant la majeure partie du match, Caen s'est offert un succès mérité mais pas aisé. Les Caennais, qui n'ont jamais réussi à se détacher au-delà de six points (30-36, 16') en première mi-temps, sont même passés derrière dans les troisième et quatrième quarts-temps.

Remontée au classement

Vitré, qui avait réalisé une entame de match parfaite (9-17, 5'), menait de trois points après deux pertes de balle consécutive de Corentin Sauzeau (71-74, 34'). Le meneur de jeu caennais, "terriblement frustré" d'après son entraîneur, se rattrapa de la meilleure manière en empilant deux paniers à trois points dans la foulée. Le CBC passa alors un 12-0 à son adversaire, incapable de réagir.

"Il y a beaucoup de satisfactions ce soir, d'abord sur le résultat, puisqu'on remonte à la quatrième place, ensuite sur la manière. On a montré une très bonne qualité de jeu. Les joueurs ont tous amené quelque chose d'important." Les Caennais, qui comptent deux victoires de retard sur le leader et deux victoires d'avance sur le dernier, doivent maintenant transporter ce niveau en déplacement. Ils tenteront de décrocher samedi 19 novembre à Vanves leur premier succès hors de leurs bases après quatre échecs cette saison.