Basket : les Caennais signent une belle performance à Vitré

Un an plus tard, les Caennais se sont joliment rattrapés en s'imposant avec la manière en Bretagne, samedi 23 mars (79-87). Ils ont mené pendant une très grande partie du match, souvent avec plus de dix points d'avance, avant d'être finalement poussés par des adversaires coriaces à une prolongation de cinq minutes. "On a perdu le fil pendant un court instant, trois ou quatre minutes, indique Fabrice Calmon. On est vite revenus dans le droit chemin."

La Nationale 1 s'éloigne

Le CBC a été mené deux fois au milieu de la quatrième période, jamais de plus de quatre points. Il pensait avoir fait le plus dur en reprenant les devants dans le money time, mais Vitré n'a pas lâché son bout de gras. Les Bretons ont égalisé une dernière fois à sept secondes de la fin. "L'équipe qui égalise a souvent un avantage psychologique, mais les joueurs sont restés sereins, souligne l'entraîneur caennais. Ils ont mis les 5-6 premiers points de la prolongation et ont géré derrière."

Caen, qui s'est encore appuyé sur l'adresse de Guillaume Ramirez (25 points dont 20 en deuxième mi-temps), a signé une belle victoire d'équipe contre la meilleure attaque du championnat. Ce succès ne lui permet pourtant pas de se rapprocher des play-offs, Berck ayant gagné dans le même temps à Juvisy. Après un week-end de repos, Caen se rendra à Trappes, avant-dernier, samedi 6 avril.