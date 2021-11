Baskt (N2M) : le CBC s'écroule à Vitré

Caen a sombré, samedi 24 mars, chez le deuxième de Nationale 2 (100-59). "On a surtout payé une entame de match catastrophique, souligne Fabrice Calmon. On avait demandé aux joueurs d'empêcher nos adversaires de tirer à trois points, car on les savait très adroits. Les consignes n'ont pas été respectées. Si ce n'est pas du foutage de g…, c'est de la médiocrité. Le mal était fait, même s'il y a eu une bonne réaction dans le troisième quart-temps".

Très remonté à l'égard de certains joueurs, l'entraîneur caennais a profité de cette sixième défaite consécutive pour faire une sévère mise au point. "On a surfé sur la vague de l'année dernière en début de saison parce que collectivement on avait un temps d'avance. Malheureusement, ça a été plus un mal qu'un bien parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. […] Certains joueurs ont un boulard surdimensionné alors qu'ils n'ont rien prouvé. Ils ont 20 ans, ils jouent en Nationale 2 et ils se prennent pour des rock stars. Cela fait partie de la formation, il faut être patient, mais il ne faut surtout pas les mettre sur le piédestal qu'ils ne méritent pas."

Alors que quatre matchs restent à disputer, Caen n'est pas encore maintenu. Il ferait un grand pas en ce sens s'il s'imposait contre Vanves samedi 31 mars.