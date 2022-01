Fécamp. Le tapis de psychomotricité pour le troisième âge: une invention normande

Cyril Delamare est kinésithérapeute à Fécamp (Seine-Maritime). Il y a huit ans, il a inventé et breveté un tapis de psychomotricité, le DM3 pour Debout marche au 3e âge. Un tapis destiné aux personnes âgées pour prévenir les chutes. Cet outil est en fait composé de trois tapis formant un parcours, avec de la marche, du pas de côté, de la marche arrière, du ramassage et de l'équilibre. Regardez cette démonstration réalisée mercredi 29 novembre 2017 à la résidence Jean Bart de Fécamp, en présence de Cyril Delamare:

800 exemplaires vendus dans le monde entier

Cyril a vendu plus de 800 tapis psychomotricité DM3 à travers le monde (France, Europe, États-Unis, Japon et Australie). Le 800e et le 801e ont été livrés à Fécamp ce mercredi 29 novembre 2017. La municipalité en possédait déjà deux. Avec quatre tapis DM3, la ville peut ainsi équiper l'ensemble de ses résidences pour personnes âgées. L'investissement, pour les deux nouveaux tapis, est d'un peu moins de 6000 euros pour la ville de Fécamp.

BONUS: écoutez le reportage Tendance Ouest :

