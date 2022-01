Rouen. Téléthon : aider et guérir

"Vous croyez que ce n'est pas une prouesse de lutter 24 heures sur 24 contre la maladie? Et puis, je ne vais pas oublier la prouesse des bénévoles. C'est cette multiplication des prouesses qui a donné cette prouesse collective", s'exclame Georges Salinas, coordinateur AFM-Téléthon de Seine-Maritime. Adhérent depuis 1986, c'est-à-dire un an avant la création du désormais traditionnel marathon télévisuel, il se considère aujourd'hui comme un "fossile" de l'association qui combat aux côtés des personnes atteintes par une myopathie, "et non pas myopathes", comme il aime le préciser.

137 communes mobilisées en Seine-Maritime

L'AFM a 2 missions : aider et guérir. La guérison passe par le soutien financier à la recherche médicale, qui connaît de nombreux succès. La partie aide est assurée, entre autres, par les délégations AFM. "Celle de Haute-Normandie est une des plus actives de France", clame Anne-Lise, sa nouvelle responsable. Elle organise différentes activités pour les malades : sorties cinéma, ateliers écriture, soins énergétiques... "Grâce à l'AFM, je récupère une vie sociale ", affirme Angélique alors qu'elle a perdu son emploi à cause de sa maladie. "Ça permet d'accepter plus facilement la maladie." Aujourd'hui, elle s'occupe de comptes Twitter et Facebook au sein de l'association.

Le Téléthon en Seine-Maritime, c'est 2 200 000 euros collectés en 2016 et 137 communes mobilisées. On compte 9750 bénévoles en Normandie et près de 1000 animations organisées.

