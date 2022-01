Caen. Caen Basket Calvados : relancer la machine à gagner

Le Caen Basket Calvados a vu sa série de 5 victoires stoppée net par Orléans samedi 2 décembre 2017 (102-76) mais ne compte pas s'éterniser dessus et pense déjà au déplacement à Saint-Chamond (Loire) vendredi 8 décembre si l'on en croit l'entraîneur Hervé Coudray : "Il ne faut surtout pas se tromper d'objectif, Orléans et nous ne visons pas la même chose. Le match à domicile contre eux en Leaders Cup nous avait permis de progresser, on espère que celui-ci aura les mêmes conséquences."

Monteiro encore absent

En face, Saint-Chamond est, comme le CBC, une équipe qui tourne bien en ce moment avec trois victoires sur les quatre derniers matchs. "Ils sont difficiles à manoeuvrer à domicile et jouent un bon basket, ils n'ont perdu que contre des grosses équipes mais jamais de beaucoup. C'est toujours plus compliqué de gagner à l'extérieur mais on l'a fait à Charleville et au Havre alors pourquoi pas là ?" analyse le coach. Les Caennais seront encore privés de BJ Monteiro, pas encore tout à fait remis de son opération au genou et qui reprend progressivement un rythme normal d'entraînement et devrait retrouver les parquets très prochainement.

