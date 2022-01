Cambes-en-Plaine. Calvados : appréhendé avec un couteau après avoir incendié sa voiture

À Cambes-en-Plaine, au nord ce Caen (Calvados) vers 5h du matin le mercredi 21 juin 2017, les gendarmes remarquent une voiture en feu. L'homme qui s'enfuit est appréhendé et sera poursuivi, non pas pour dégradation de bien appartenant à autrui puisqu'il s'agit de son véhicule, mais pour avoir tenté de dissimuler un couteau. Le tribunal de grande instance de Caen l'a jugé le mercredi 29 novembre 2017.

Il jette un couteau en s'enfuyant

A l'arrivée des gendarmes, l'homme qui se tient à proximité du véhicule incendié prend la fuite en jetant un couteau de cuisine à terre. Ses propos sont incompréhensibles et son état d'ivresse évident. La voiture lui appartient mais les raisons qui l'ont poussé à y mettre le feu demeureront un mystère. Au sujet du couteau, dégrisé, il dit en avoir besoin pour manger.

On trouve dans son parcours judiciaire des faits de violences et de conduite alcoolisée. Il écope d'une amende de 400 euros et de la confiscation du couteau.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il fonce sur des gendarmes avec sa voiture

Calvados : à 9h du matin, un quinquagénaire contrôlé avec 2,48g d'alcool

Calvados : roman d'un conducteur alcoolisé en récidive

Calvados : ivre au volant, il donne l'identité de son frère

Attaques au couteau à Bruxelles et Londres contre des militaires et policiers