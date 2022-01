Caen. Calvados : jugé pour violences envers sa mère et son frère

Mercredi 29 novembre 2017, un homme âgé de 37 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violence sur ascendant, détérioration d'un bien appartenant à autrui et enfin dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique, le tout dans l'agglomération le mardi 29 août 2017.

La police intervient deux fois dans la soirée

Un homme héberge sa mère et son frère. Au cours de cette soirée d'août 2017, la police va intervenir par deux fois à leur domicile pour un différend familial. La première fois vers 19h car l'homme a regagné le domicile de son frère énervé et vindicatif. La seconde fois à plus de 21h, car il a violemment bousculé sa mère, cassé son téléphone portable et frappé son frère. Interpellé très agité, il donne un coup de tête et dégrade la vitre de la voiture de police. Il a 2 g d'alcool par litre de sang.

"Ma mère a toujours raison"

La mère explique que son fils est rentré alcoolisé vers 17h et qu'il s'en est pris aux objets avant d'agresser son frère. La première intervention de la police ne l'a pas calmé longtemps. "Il m'a poussé avec violence et je me suis cognée à une porte, puis il m'a arraché mon téléphone des mains et l'a cassé." Dégrisé l'individu admet avoir bousculé sa mère "qui a toujours raison" mais n'a pas souvenir d'avoir agressé son frère. Quant à la vitre du véhicule, ce sont les policiers qui lui ont cogné la tête dessus.

Déjà condamné pour des délits dus à l'alcool

Son casier judiciaire comporte trois mentions dues à sa consommation d'alcool. La procureure parle d'une problématique alcoolique récurrente responsable d'actes de violence. Elle requiert 6 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve ainsi qu'une obligation de soins en addictologie. Et pour finir une amende de 450 euros pour dégradations.

Par solidarité familiale les victimes ne se sont pas constituées partie civile.

Le délibéré sera rendu le mercredi 6 décembre 2017.

