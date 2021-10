Cherbourg : 1300 oeuvres d'art à emprunter à l'artothèque

Après un an et demi de travaux, l'artothèque de Cherbourg réouvre ses portes. Le décorum a été complètement revu pour attirer davantage le grand public.

Et vu le concept, la mairie espère bien faire mouche puisque ce service permet d'emprunter des œuvres d'art pour un abonnement annuel modique.

Près de 1300 œuvres sont ainsi à disposition et il y en a pour tous les goûts.

Bonus AUDIO / Le point avec Lydia Thieulent, maire adjointe à la culture à Cherbourg...

Pratique / Ouverture de l'artothèque les lundi et mercredi de 9h à 12h et le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Abonnement annuel : 46 euros pour les particuliers