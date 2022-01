Langrune-sur-Mer. Près de Caen, une marche blanche pour Vanessa disparue depuis un an

Il y a un an, le 6 décembre 2016, Vanessa Melet disparaissait à Langrune-sur-Mer, près de Caen (Calvados). Un an après, sa famille est toujours sans nouvelle. La commune où elle a disparu a décidé d'organiser une marche blanche pour Vanessa et sa famille le samedi 16 décembre 2017. Le départ est fixé à 11h.

Pour sa mère, Annick Daigle, il s'agit d'un symbole important. Elle espère que cette marche fera bouger les choses. Écoutez sa réaction :

À 37 ans, Vanessa avait quitté à pied le domicile de ses parents, le mardi 6 décembre 2016 à 7h30. Sans prendre ses affaires. Elle n'a plus donné aucune nouvelle depuis. La gendarmerie du Calvados avait lancé un appel à témoin.

Un an après, les recherches continuent toujours. Une équipe de la Section de recherche de Caen est toujours mobilisée. Annick, la mère de Vanessa est toujours en lien avec la gendarmerie qui l'appelle régulièrement.

