Colombelles. La start-up de Caen, Kokoni, s'invite au Google Tour de France

Elle figure parmi les invités privilégiés de l'étape du Google tour de France à Caen (Calvados): la start-up Kokoni participe activement à cet événement, qui cherche à populariser le numérique.

Des filtres madeleines ou coquilles Saint Jacques

Les filtres photos personnalisés et créés sur mesure pour les professionnels ou les particuliers de la petite entreprise de Colombelles ont séduit le géant du net. Une application gratuite, et surtout un bel outil marketing qui permet de communiquer en quelques clics sur son smartphone. "Nous n'entendons bien sûr pas rivaliser avec Snapchat ou Instagram, mais plutôt de créer quelque chose de beaucoup plus local", précise Anne-Lise Mommert, cofondatrice.

Kokoni a par exemple imaginé une série de filtres spéciale pour la fête de la coquille à Ouistreham, facilement utilisable grâce à la géolocalisation. Dernière invention en date: des décors à l'effigie de Jeannette, accessibles en scannant le code barre sur une boîte des célèbres madeleines. Un concept qui peut aussi séduire les particuliers. "Nous avons par exemple participé à un mariage où les invités pouvaient utiliser des filtres avec la date, le nom des mariés… Cela offre des souvenirs originaux."

Un joli coup de pouce

Actuellement, Kokoni compte 3 800 téléchargements. Un développement qui pourrait connaître une accélération grâce à Google. "Nous sommes vraiment fiers, nous sommes une petite start-up, cela peut nous donner une belle visibilité et on se dit que si même Google nous trouve intéressants, c'est forcément qu'on l'est un petit peu", sourit Anne Lise Mommert.

Samedi, les visiteurs pourront même tester les filtres photos spéciaux Tour de France de Google avec l'équipe du Mag' de Tendance Ouest, qui sera en direct de la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen de 10h à midi!

Pratique. Google tour de France. Vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017 de 9h à 18h. Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Gratuit.

