STROMAE en interview sur Tendance Ouest!

Vendredi après midi, peu de temps avant son concert, Rodolphe a rencontré pour vous l'artiste belge STROMAE.

C'est un jeune homme décontracté et sympathique qui est apparu. La tête sur les épaules, il a répondu à quelques questions sur sa venue au Normandy à St-lô, sa découverte de la région, son spectacle, ses rencontres et ses projets.



Il sera en concert à Rouen le 16 Novembre et c'est le groupe Concrete Knives, originaire de Basse Normandie qui assurera la première partie.



Ecoutez cet entretien qui s'est déroulé en toute simplicité...