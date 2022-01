Saint-Lô. Manche : l'enfant au pull gris dans les ruines de Saint-Lô en 1944 est décédé

Max Robin, l'enfant au pull gris, âgé de 13 ans à l'époque, photographié en août 1944 dans les ruines de Saint-Lô dévastée par un bombardement, s'est éteint à l'âge de 86 ans, chez à Béziers (Hérault). Sur le cliché, il apparaissait avec son frère, âgé alors de 9 ans. Les deux enfants avaient été immortalisés par des GI de l'unité de l'armée américaine, en charge des télécommunications et des prises de vues.

A Saint-Lô 70 ans plus tard

Cette photo a fait le tour du monde : elle est le symbole d'une ville détruite à plus de 90 % à l'époque. 70 ans plus tard, enfin identifié grâce à sa famille, Max Robin avait été l'invité d'honneur des commémorations du débarquement allié et de la libération de la ville de Saint-Lô (Manche), en 2014.

François Brière, le maire de Saint-Lô (Manche), revient sur ces retrouvailles :

Au moment où le cliché a été pris, les deux enfants étaient alors à la recherche de leur père dans les décombres de la ville détruite. Ils apprendront, plus tard, qu'à ce moment-là, il avait déjà été exécuté par les Allemands le 15 juin 1944, pour des faits de résistance, avec dix autres résistants manchois à Beaucoudray (Manche).