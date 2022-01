Caen. L'arrivée de l'hiver, période préférée des cambrioleurs

"C'est la période qui veut ça". Loin d'être fataliste, le lieutenant-colonel de la gendarmerie du Calvados Alexis Bourges veut tordre le cou aux statistiques qui veulent qu'à chaque arrivée de l'hiver, les cambriolages repartent à la hausse. Depuis le début de l'année 2017 et jusqu'au 28 novembre, près de 850 faits ont été enregistrés dans cette catégorie, soit une quarantaine de plus que l'an passé. "En novembre cette année par rapport au même mois l'an passé, nous avons constaté 40 cambriolages de plus, pour un total de 90."

Comportement à tenir sur Facebook

La période 17h-19h demeure un instant très apprécié des malfaiteurs qui profitent de la tombée de la nuit pour agir avec plus de discrétion, à un moment où de nombreuses personnes ne sont pas encore rentrées chez elles. La gendarmerie recommande une prise de précaution simple mais nécessaire : "toujours bien fermer son domicile, y compris son portique quand il y en a un, prendre conscience de ses fragilités quand on est une personne âgée en se faisant bien connaître de ses voisins ou des forces de l'ordre. N'hésitez pas à appeler le 17".

Tous les obstacles qui font perdre du temps aux malfaiteurs sont les bienvenus, dans la mesure où un cambriolage dure en moyenne deux minutes en France. Les gendarmes observent également une autre tendance qui, évitable, si elle est bien maîtrisée, ne simplifie pas la tâche des voleurs. "Sur Facebook, quand votre compte est public, évitez de dire que vous partez 15 jours en vacances. De même sur votre répondeur téléphonique. Les cambrioleurs sont de véritables professionnels qui très bien organisés peuvent recouper ses informations à leur profit".

