Week-end prolongé : contrôles routiers renforcés

Le week end du 11 novembre, surtout lorsqu’il correspond comme c’est le cas cette année à un week-end de trois jours constitue une période à risque important pour les usagers de la route. C’est une période de circulation dense avec des conditions météorologiques souvent défavorables et une baisse de la luminosité.

Le préfet de la Manche lance donc un appel à la vigilance de tous les conducteurs afin que cette période de congés ne soit pas endeuillée par un drame de la route. Les contrôles routiers seront renforcés, en particulier en matière de lutte contre l’alcool au volant. Pour mémoire, 40 % des accidents mortels de la route dans le département sont liés à l’alcool.

Quelques conseils avant de prendre la route :

- Vérifiez l’état de votre véhicule et en particulier ce qui concours à la visibilité (phare, propreté du pare brise)

- Adoptez une conduite sereine. Une vitesse excessive ou une conduite brutale vous feront peut être gagner quelques secondes ou minutes, mais vous risquez ainsi votre vie et celle de vos passagers.

- Ne prenez pas la route en état de fatigue.

- Et surtout, ne conduisez jamais après avoir consommé de l’alcool.