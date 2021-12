Hors Normandie. Le PSG aux couleurs d'Hello Kitty

Les collaborations se suivent, mais ne se ressemblent pas pour le club de football de la capitale, actuel leader du championnat français. Après Levi's, Rolling Stones, Maison Labiche ou encore Thomas Sabo, le PSG s'adresse exclusivement aux femmes et aux jeunes filles avec une collection réalisée en partenariat avec Hello Kitty.

La capsule combine le style sportif du PSG et l'esprit girly, un brin kitsch, d'Hello Kitty. Le tout décliné dans une palette allant du gris clair au rose en passant par du blanc, et bien évidemment du rouge et du bleu, les couleurs du Paris Saint-Germain.

Les supportrices en herbe ou avisées du club de la capitale pourront porter fièrement ses couleurs grâce à un T-shirt (20 euros), un sweat-shirt (35 euros), un collier en plaqué or (75 euros), un bracelet en plaqué or avec cordon (45 euros), un bracelet chaîne en plaqué or (65 euros), une casquette (20 euros) ou encore une peluche (17,90 euros).

Les pièces de cette capsule sont à découvrir dans le réseau de boutiques du Paris Saint-Germain, mais aussi sur l'e-shop du club.

