Hors Normandie. Tom vous offre vos consoles de jeu Méga Drive & Atari flashback 8 + un coffret wonderbox "Bien-être en duo" entre 9h et 13h

Décembre approche et Tendance Ouest augmente la taille des paquets. En écoutant Tom de 9h à 13h repartez avec vos consoles de jeux Méga Drive et Atari Flashback 8 + un coffret "Bien-être en duo". En ce moment on mixe le plaisir des petits et des grands.

À vous de trouver l'objet mystère dans "Cherchez trouvez, gagnez"

Si vous découvrez l'objet caché grâce aux indices donnés à l'antenne ou au simple coup de chance, vous repartirez avec ces cadeaux:

- Méga Drive: Retombez en enfance avec les jeux les plus populaires des années 90 (Sonic, Mortal Kombat, Virtua Fighter). De plus la console est compatible avec les anciennes de l'époque.

- Atari Flashback 8: la console retro avec ses 2 joysticks + une centaine de jeux déjà pré-installés.

- Coffret wonderbox "Bien être en duo": Plus de 1600 activités relaxantes à réaliser en France et en Normandie. Sauna, hammam, gommage du corps, séance de balnéothérapie parfumée, etc. De nombreuses activités à partager à deux.

Et toute cette semaine les auditeurs sélectionnés à l'antenne repartent avec le calendrier 2018 d'Amir!

Pour tenter de trouver l'objet mystère il suffit d'écouter Tendance Ouest et de vous inscrire par SMS avec le code TOM au 7 11 12 (0,65€/message+coût d'un SMS), ou bien en composant le 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute).

A LIRE AUSSI.

Remportez vos consoles de jeux rétro dans Normandie Matin sur Tendance Ouest

Gagnez vos consoles de jeux rétro sur Tendance Ouest

Pauline gagne la lampe de luminothérapie, le coffret "sensations bien-être" et le t-shirt Tendance Ouest entre 9h et 13h