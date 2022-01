Saint-Aubin-le-Guichard. Tendance Ouest : Christelle remporte des consoles de jeux et un coffret wonderbox 

Les félicitations sont adressées à Christelle de Saint-Aubin-le-Guichard. Maman d'un garçon de 11 ans (fans de jeux vidéos) qui a déjà trouvé les cadeaux de Noël pour son fils.

Deux semaines de recherches pour dénicher l'objet mystère dans "Cherchez, trouvez, gagnez". Vous étiez très nombreux à vous inscrire pour chercher dans la poche et plus précisément dans le portefeuille l'objet caché.

Christelle découvre l'objet caché Impossible de lire le son.

Christelle gagne donc une console Méga drive avec plus de 80 jeux préinstallés, la console Atari flashback 8 et sa centaine de jeux ainsi qu'un coffret wonderbox "Bien-être en duo" pour profiter des soins du corps et de la relaxation avec la personne de son choix. Plus d'une heure trente de détente à réaliser en Normandie et partout en France.

Un petit bonus s'ajoute aussi, le calendrier 20018 d'Amir

Gagnez désormais votre machine Nesspresso entre 09h et 13h avec Tom dans "Cherchez, trouvez, gagnez". Nouvel objet mystère à découvrir dès maintenant ; ce coup-ci il se trouve à la maison ou parfois sur votre lieu de travail.

Inscriptions possibles à tout moment en envoyant TOM par sms au 7 11 12 (65 centimes + coût d'un sms). Bonne chance !

