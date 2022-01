Conférence. Elise Lucet, Denis Brogniart et Francis Letellier au menu de Caen cause normand !

Caen (Calvados) rayonne et attire dans les domaines d'activités économiques, culturels, sportifs, artistiques. Et pour en témoigner, la ville organise à nouveau son Caen cause normand jeudi 30 novembre 2017. Lors de la première édition en 2015, les témoignages avaient été nombreux mais aussi les visiteurs… Ils étaient près de 1 400.

Fiers d'être normand!

Et pour ce retour, l'organisation a misé sur des invités de marque, fiers d'être attachés à ce territoire et de participer à son rayonnement. On retrouve notamment le PDG du groupe Hamelin, celui des Madeleines Jeannette 1850, le Président de l'Université de Caen… Mais aussi, grâce à des témoignages vidéo, Francis Letellier, journaliste sur France 3, Élise Lucet ou encore Denis Brogniart.

En plus de ces Normands pas comme les autres, des échanges auront aussi lieu autour de la richesse culturelle avec le Musée des Beaux-Arts et les musées américains qui travaillent avec le Mémorial dont le State Museum de New-York. Et comme Caen, c'est aussi le sport, on retrouvera aussi des supporters du stade Malherbe ou des membres de l'équipe féminine de basket.

Pratique. Le jeudi 30 novembre à 19h30 au Mémorial. Entrée libre sur inscription au 02 31 39 40 00.

