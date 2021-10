Les sorties cinéma du mercredi 9 novembre

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Contagion



Thriller de Steven Soderbergh avec Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law...





un virus inconnu se propage à vitesse grand V dans la population mondiale. Les morts s'enchainent à une vitesse alarmante. Les médecins du monde entier essaie de mettre au point un vaccin qui permettrait de lutter contre ce virus à la mutation ultra-rapide. Alors que le peuple s'affole, un blogueur affirme que les gouvernements "ne nous disent pas tout", ce qui rajoute à la panique...





*Mon pire cauchemar



Comédie franco-belge avec Isabelle Hupert, Benoit Poelvoorde et André Dussolier



Une femme bourgeoise aux goûts raffinés vit à côté d'un homme vulgaire et porté sur la bouteille. Malheureusement, eux que tout oppose, ont des enfats qui s'adorent. Ils vont devoir apprendre à se connaître malgré eux.





*Toutes nos envies



Drame français de Philippe Lioret avec Marie Gillain et Vincent Lindon



Claire et Stéphane sont avocats et juges. Claire va inciter Stéphane à l'aider pour lutter contre les cas de surendettement qu'elle rencontre dans son travail. Entre eux naitra plus qu'une collaboration.

*On ne choisit pas sa famille

Comédie française de Christian Clavier avec Christian Clavier, Jean Reno et Muriel Robin

Un homme vit largement au dessus de ses moyens et ne tarde pas à se retrouver au bord de la faillite. Sa soeur lesbienne lui propose de l'aider, mais en échange , il faut qu'il se fasse passer pour le mari de sa compagne, afin qu'elles puissent adopter sans problème une petite thaïlandaise. Ce devait être facile, mais le voyage vers l'Asie se révèle semé d'enbuches...



Le coup de coeur de Sophie va à "Contagion". Ecoutez sa réaction et le programme du cinéma de Saint Aubin sur Mer:

Cinéma du Casino de Saint Aubin sur mer, 128 Rue Pasteur 14750 SAINT AUBIN SUR MER

Tél : 02 31 96 78 82