A 24 ans, il crée des robes de mariée

Diplômé d’un BTS lingerie et corseterie, ce jeune homme, qui a grandi dans la région caennaise, s’est pourtant récemment tourné vers ce secteur après s’être rendu compte que la demande existait et que son talent séduisait. “La robe de mariée n’était pas mon domaine de prédilection. Mais le travail de création autour d’une robe de princesse est passionnant”, explique-t-il. Dans son atelier de Biéville-Beuville, Maxime Leluan reçoit les futures épouses, en quête de la robe idéale. “Je me base toujours sur ce que la jeune femme ne veut pas. Ensuite, je dessine un croquis, je le retravaille si nécessaire, puis je réalise un prototype. Enfin, nous allons sélectionner le tissu ensemble. C’est important de pouvoir le toucher, de savoir comment il bouge avant d’arrêter son choix”.

Pas plus cher

Maxime Leluan travaille ensuite les volumes et la matière. Et de ses doigts surgissent des robes uniques. Le jeune homme l’assure :“Faire faire sa robe de mariée sur mesure ne coûte pas plus cher que dans un magasin classique”.

Pratique. Ophéa créations, 4 rue des deux pierres à Biéville-Beuville. Tél. 06 74 03 19 67