Calvados : Salon du Mariage de Caen

Durant trois jours, les professionnels du mariage seront présents (fleuristes, photographes, traiteurs, bijoutiers, prêt à porter, décoration, sommeliers, ...). Des animations seront également proposées : atelier maquillage, atelier coiffure, espace créateurs, enterrement de vie de célibataire, atelier décoration et les ateliers Do it yourself. Des défilés de robes seront également proposés.

Vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 7€.

Toutes les infos sur www.salondumariagecaen.com

Ecoutez, Esther Durand, organisatrice avec PC Organisation.