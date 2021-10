Robes de mariés : les tendances pour 2013

2013 signe le retour de la simplicité. "Beaucoup de coupes fourreau, des lignes très près du corps et des tissus fluides", explique Mado Lesage, gérante de Mariages Boutique à Caen. Côté tissu, l’organza et la mousseline tirent leur épingle du jeu. "Les robes sont moins juponnées", poursuit-elle. Pour autant, nombreuses sont encore les demoiselles à rechercher une robe de princesse pour le Jour J. "Celles-ci recherchent des modèles très vaporeux. Et dans ce cas-là, le tulle est apprécié, accompagné de pierreries, de perles ou simplement d’une jolie dentelle".

Le gris plébiscité par les futurs époux

Pour ces dames, qui dépensent en moyenne 900€ dans la robe de leur rêve, l’ivoire et le blanc remportent toujours un franc succès. "Le gris séduit aussi de plus en plus", note Mado Lesage. Une tendance qui vaut aussi pour les hommes : le gris prend le pas sur le traditionnel noir. "Les mariés sont de plus en plus sophistiqués. Ils veulent la tenue parfaite pour s’adapter à la mariée. Il n’y a pas de place pour la fausse note !"

En 2013, le costume trois pièces, qui s’était imposé sans difficulté dans les précédents collections, devrait toujours autant créer d’émules. Le noeud papillon, lui, ne trouve plus de clients, à l’inverse de la cravate. La lavallière signe aussi un retour en force, "seul élément permettant de distinguer le marié des autres invités masculins". Ces messieurs, comme ces dames, sont toujours ou presque accompagnés de leurs parents dans la recherche de la tenue parfaite. Les témoins sont aussi de plus en plus présents. Côté budget par contre, une nuance : les hommes lésinent moins. Il faut dire qu’eux, au moins, peuvent sans difficulté se resservir de la veste ou du pantalon en d’autres occasions !

Pratique. Salon du mariage et de l’événementiel vendredi 9 (de 16h à 20h), samedi 10 et dimanche 11 novembre (de 10h à 19h) au Parc des Expositions de Caen, hall 2. Tarif. 7€, gratuit pour les moins de 12 ans. Parking gratuit. www.salondumariagecaen.com.