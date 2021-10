A l’église, quel sens donner à l’engagement ?

“Pas forcément”, rétorque le diacre Daniel Hinard de la mission du Centre St Pierre. “Ce qui compte le plus, c’est la qualité de l’office car s’il peut y avoir une certaine liberté sur des détails, il faut être rigoureux en matière de liturgie”. Le sens se forge alors surtout dans la préparation.

D’après l’Eglise catholique, trois grandes réflexions doivent rejaillir pendant la cérémonie : les futurs époux doivent s’unir sans contrainte, la promesse d’amour doit être mutuelle et respectée pour toute la vie, et le couple doit être prêt à accueillir des enfants.

“L’espérance de vie augmentant, les jeunes couples doivent bien comprendre qu’ils se lancent pour une aventure qui peut durer quarante ans”, rappelle Daniel Hinard.