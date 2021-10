Futurs mariés, sachez danser !

A l’heure de dévoiler à ses proches ses capacités rythmiques, certains se montrent à l’aise, élégants et fiers. Pour d’autres, cela ressemble plus à une vraie galère, voire un cauchemar.

En quatre à cinq séances, c’est suffisant

Pour que cette angoisse ne gâche pas la soirée, des cours de danse proposent leurs services aux futurs époux.

C’est le cas de Caen Tu Danses, société d’animation et d’apprentissage de la danse. “Depuis deux ans, c’est un créneau qui s’est développé, notamment à la faveur des nombreuses vidéos de chorégraphies de mariés postées sur internet”, explique Emmanuel Giguet.

“De plus en plus de couples nous contactent pour apprendre les pas de Dirty Dancing ou de Grease”.

En quelques séances, le professeur ne prétend pas former des experts mais faire en sorte que les mariés prennent et donnent du plaisir. Il n’est pas nécessaire de s’y prendre trop tôt. “Nous proposons quatre à cinq cours maximum, l’idéal est de les étaler sur les deux mois précédant le mariage.”