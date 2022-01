Caen. À Caen, Harold Barbé est passé du théâtre au one man show

L'humour, c'est l'humilité. C'est ainsi qu'Harold Barbé définit ce qui constitue sa passion et son travail depuis six ans maintenant. Cet humoriste caennais se met à nu, seul sur scène, avec son nouveau spectacle, "Road", qu'il présentera le 28 décembre 2017 au café-théâtre El Camino. Il sera également sur scène le 1er décembre, dans ce même café-théâtre, pour la 20e édition de Sons of Comedy. Une scène ouverte qu'il a créée, avec son comparse Julien Jolivet. "J'adore l'humour et j'aime écrire mes propres textes. Le one-man-show était fait pour moi", explique celui qui pendant longtemps a joué des textes classiques au théâtre au sein des différentes MJC de la ville. "J'ai toujours un carnet sur moi et dès qu'il y a quelque chose qui me fait rire ou m'interpelle, je note. Parfois c'est une bonne idée, parfois non".

Se mettre en danger

La prise de risque est une partie intégrante de son métier. "À chaque fois que je monte sur scène, je me mets en danger. L'approbation du public est essentielle, sans elle ça ne marche pas". Le féminisme, le véganisme ou encore le terrorisme sont des thèmes de son nouveau spectacle. "Je m'inspire de l'actualité, des sujets parfois plus graves qui font parler les gens mais qui font aussi réfléchir. Ce sont mes sujets préférés".

Une scène comique caennaise

À 34 ans, il fait partie de la jeune scène comique caennaise qui commence tout doucement à émerger. "Les scènes ouvertes pour découvrir les talents de demain se multiplient. C'est une bonne chose". On peut citer, Sons of Comedy à El Camino mais également une fois par mois, le bar O'Donnells sur le port de Caen propose une soirée "Humour d'origine caennaise", ouverte à tous. Harold Barbé, lui, s'est déjà essayé à la capitale. En première partie notamment de Blanche Gardin et de Shirley Souagnon, humoristes du Jamel Comedy Club.

Pratique. Sons of Comedy, vendredi 1er décembre au El Camino, 36 Rue de l'Église de Vaucelles à Caen.