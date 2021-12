Rouen. L'équipe de France de basket fait étape à Rouen

La nouvelle va ravir les fans de la grosse balle orange. Ce lundi 27 novembre 2017, l'équipe de France de basket est de passage à Rouen (Seine-Maritime) pour disputer une rencontre des qualifications au Mondial 2019. Au Kindarena, les Bleus affronteront la Bosnie pour faire un pas de plus vers ce grand rendez-vous international.

Plusieurs absents de marque

L'opposition entre les deux équipes promet d'être intéressante car la France sera privée de plusieurs de ses cadres comme Batum, Gobert et De Colo à cause d'incompatibilités avec les calendriers de la NBA et de l'Euroligue. Mais les joueurs retenus par Vincent Collet auront à coeur de faire oublier les absents et d'offrir un beau spectacle au public rouennais.