Tendance Ouest vous offre vos consoles de jeux rétro, les consoles de jeux de votre enfance : votre Atari Flashback 8 (80€) avec plus de 100 jeux et votre Sega Méga Drive (89€) avec plus de 80 jeux pré-installés.

Jouez par SMS et envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 1er décembre 2017, à 8h45.