Alençon. " L'explorateur culturel ", un interface web unique né en Normandie

Une nouvelle plate-forme Internet sera lancée le 4 décembre 2017, à Alençon. Elle est née dans l'Orne, développée à Alençon par sept étudiants de grandes écoles parisiennes, au sein d'une jeune Start-Up: L'Explorateur Culturel.

Toutes les manifestations culturelles sur un seul site

Ce projet, soutenu par le Ministère de la culture est une sorte d'agenda unique gratuit de toutes les cultures dans votre ville, pour trouver d'un seul clic où sortir ce soir, en fonction de vos goûts et de votre budget. Du concert gratuit dans un bistrot à la soirée opéra au théâtre.

Simplifier l'accès à la culture

Pour Manon Manière, directrice de la start-up, il s'agit de faire venir les gens à la culture via le numérique. On a créé la plate-forme dont on a tous rêvé, explique-t-elle:

La jeune équipe de l'explorateurculturel.fr attend beaucoup du retour des internautes pour fluidifier l'utilisation de son site et y créer de nouvelles rubriques. Déjà chacun pourra y disposer d'un espace perso avec ses favoris à partager avec ses amis, et d'une passerelle Facebook.

La culture, c'est vital

L'explorateurculturel.fr sera d'abord opérationnel dès le 4 décembre 2017 sur toute la Normandie, puis sur toute la France. Les jeunes strat-upers s'envoleront le 27 novembre 2017 pour le Québec où leur projet intéresse le gouvernement. En janvier 2018, ils sont attendus à Monaco.

Ils débordent d'idées avec aussi le projet d'une " carte Vitale de la culture ", ou encore celui d'organiser en France: une " Fête de la Culture ", sur le modèle de la fête de la musique…

Soirée de lancement de L'Explorateur culturel, ouverte à tous, dans les locaux de la Scène Nationale 61, le 4 décembre 2017 à 18h, gratuit sur simple réservation dans la limite des places disponibles, au 02 33 29 16 96.

