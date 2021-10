Du libertinage au proxénétisme ?

Le nouveau couple est adepte du “libertinage”. Lorsque sa compagne envisage de se présenter sur Internet en tant qu’escort-girl en janvier 2010, Daniel n’y voit aucun inconvénient. Sa fille elle, devenue adolescente, vit mal la situation. Elle se confie à une infirmière scolaire...

Jugé le jeudi 3 novembre pour proxénétisme aggravé, le père aurait vécu sur les revenus occultes de sa compagne alors qu’il était au chômage. Depuis la découverte des faits, il se présente comme étant en recherche active d’emploi et surtout comme n’ayant jamais exercé de pressions pour qu’elle se livre à cette activité. La compagne témoigne d’ailleurs en ce sens.

Le procureur a requis quatre mois de prison avec sursis ainsi que 1 000 € d’amende. Le tribunal l’a finalement condamné à 2 000€ d’amende et à douze mois d’emprisonnement avec sursis. Le président du tribunal a par ailleurs rappelé au prévenu que le proxénétisme aggravé était punissable d’une peine d’un an de prison ferme et d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 000 €.

La condamnation du père de famille relève donc plutôt d’un avertissement solennel.