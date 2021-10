La vidéo Buzz des MTV Europe Music Awards 2011

Quels sont les moments qui ont le plus marqué celles et ceux d'entre vous qui avez suivi cette retransmission ? Il y a fort à parier qu'une large majorité réponde : la remise du prix de la Meilleure Chanson par la comédienne Hayden Panettiere. Pourquoi ? Au moment de présenter la catégorie, un homme arrive sur scène dans le plus simple appareil. Cette séquence qui semble avoir été préparée fait le buzz sur la toile ! A aucun moment, la sécurité ne semble estimer opportun d’intervenir et la comédienne ne semble pas déstabilisée. Donnez nous votre sentiment quant à l’authenticité de cette séquence ci-dessous.