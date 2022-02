Les nominations des American Music Awards dévoilées!!

Adele est cette année la grande favorite, tout comme les autres artistes nommés comme Rihanna avec son opus "Loud" ou encore Beyoncé.



Découvrez ci-dessous la liste complète :



Meilleure artiste féminine pop/rock

Adele

Katy Perry

Lady Gaga



Meilleur artiste masculin pop/rock

Justin Bieber

Bruno Mars

Pitbull



Meilleur groupe ou duo pop/rock

LMFAO

Maroon 5

OneRepublic



Album pop/rock

Adele - "21"

Rihanna - "Loud"

Lady Gaga - "Born This Way"



Meilleur artiste Rap/Hip-Hop

Lil Wayne

Nicki Minaj

Kanye West



Album Rap/Hip-Hop

Lil Wayne - "Tha Carter IV"

The Throne - "Watch the Throne

Nicki Minaj - "Pink Friday"



Meilleur artiste masculin Soul/R&B

Chris Brown

Trey Songz

Usher



Meilleure artiste féminine Soul/R&B

Rihanna

Beyoncé

Kelly Rowland



Album Soul/R&B

Chris Brown - "F.A.M.E."

Rihanna - "Loud"

Beyoncé - 4



Meilleur artiste de rock alternatif

Foo Fighters

Black Keys

Mumford & Sons



Meilleur artiste de musique contemporaine

Adele

Bruno Mars

Katy Perry



Meilleur artiste de musique latine

Pitbull

Enrique Iglesias

Jennifer Lopez



Meilleure artiste féminine de musique country

Sara Evans

Miranda Lambert

Taylor Swift



Meilleur artiste masculin de musique country

Jason Aldean

Brad Paisley

Blake Shelton



Meilleur groupe ou duo de musique country

Zac Brown Band

Lady Antebellum

The Band Perry



Meilleur album de musique country

Jason Aldean - "My Kinda Party"

Taylor Swift - "Speak Now"

The Band Perry - "The Band Perry"



Artiste de l’année

Adele

Lady Gaga

Katy Perry

Lil Wayne

Taylor Swift



Révélation de l’année

Foster The People

Hot Chelle Rae

The Band Perry

Thompson Square

Marsha Ambrosius

Miguel

LMFAO

Wiz Khalifa