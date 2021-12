Caen. Volotea à l'aéroport de Caen-Carpiquet: le pari gagnant

65 000 passagers et deux lignes ouvertes: le bilan de l'année 2017 pour la compagnie low cost Volotea à Caen-Carpiquet (Calvados) à de quoi faire sourire Edot Friart, directeur du développement à l'international de la compagnie. En visite vendredi 17 novembre 2017, il assurait la "totale réussite du développement ici. C'était le plus petit aéroport où nous nous implantions mais c'est bien ici qu'il y avait le potentiel de Normandie."

Avec pour destination phare la Corse, où elle dessert trois villes, Volotea s'est cette année lancée vers Toulouse et Marseille suivra en avril prochain. Et déjà, Edot Friart voit plus loin. "Nous espérons 44 % de croissance pour 2018", prévoit-il. Une dynamique au-delà de ce que l'aéroport de Caen pouvait espérer il y a encore quelques années. "Cette progression et le passage à plus de 170 000 passagers en 2017 sont historiques, souligne Maryline Haize-Hagron, la directrice de l'aéroport. Volotea a aussi amené cette notion de low cost, de voyage de loisirs à Carpiquet. Le réflexe de nous voir comme accessible s'installe chez les gens."

Et la structure arrive désormais à un moment clé. "Nous pouvons imaginer développer prochainement d'autres destinations vers le sud de la France, et pourquoi pas l'Europe proche", poursuit Edot Friart. En revanche, pour des destinations plus lointaines, des travaux d'aménagement des pistes de décollage seront nécessaires. "Il manque 200 à 300 mètres pour ce type de vols, précise la directrice qui assure que "le dossier est en bonne voie". Les études environnementales ont été réalisées, le projet est désormais sur la table du maire de Caen.

