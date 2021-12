Hors Normandie. "On a tous quelque chose de Johnny", l'album hommage est disponible

“On a tous quelque chose de Johnny”! Un titre qui rassemble et surtout regroupe les plus belles chansons de Johnny Hallyday réinterprétées par les artistes de la génération actuelle. Ils sont nombreux à avoir donné de la voix sur les plus grands classiques du rockeur. Nolwenn Leroy chante “Quelque chose de Tennessee”, Slimane, lui, se frotte à l'immense “Marie” quant à Garou il dévoilera tout son talent sur “Ma gueule”.

D'autres personnalités se sont présentées pour enregistrer cet album, Florent Pagny, Calogero, Amel Bent ou encore Kendji Girac. Enfin une autre voix viendra alimenter ce disque, Louane, avec une reprise du très célèbre “Toute la musique que j'aime”. Louane qui au passage caracole en tête des ventes avec son nouvel album éponyme dévoilé le 10 Novembre dernier. Si jusqu'à présent on ne l'a pas encore entendue sur une bande rock ou blues ce sera justement l'occasion de la découvrir dans ce registre. En voici un extrait:

“On a tous quelque chose de Johnny” déjà disponible dans les points de ventes habituels et sur les plates-formes digitales. Ce projet est né dans l'ancienne maison de disques de Johnny. Lui qui n'était pas convaincu à l'époque accepte aujourd'hui d'exposer son répertoire sous cette nouvelle forme. Malgré ses soucis de santé le “taulier” maintient la sortie de son 52eme album l'année prochaine.

A LIRE AUSSI.

Johnny Hallyday hospitalisé pour détresse respiratoire

Beyoncé contre Adele à la grand-messe musicale des Grammys

Johnny Hallyday annonce être soigné pour un cancer

Pluie d'hommages et de querelles un an après la mort de Prince

A Rock en Seine, la pop trotteuse Jain boucle la boucle