Hors Normandie. Japon : Un train part avec 20 secondes de décalage, la compagnie ferroviaire s'excuse

Avant l'heure, c'est pas l'heure voilà comment on peut résumer cette histoire! La semaine dernière, une compagnie ferroviaire japonaise s'est excusée de " l'énorme gêne " occasionnée par l'un de ses trains, le motif: car le train est parti avec 20 secondes d'avance.

Il s'agissait un train reliant Tokyo à sa grande banlieue nord, est parti mardi dernier à 9h44 du matin et 20 secondes, au lieu de son horaire prévu à 9h44 et 40 secondes.

Il faut dire que les transports ferroviaires Japonais sont réputés pour leur grande ponctualité, pour assurer un trafic le plus fluide possible. Au moindre retard, le chef de bord d'un train japonais se confond en excuses, qui durent souvent plus longtemps que le retard du train lui-même.