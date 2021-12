Hors Normandie. Les smartphones toujours en tête des produits high-tech pour Noël 2017

Selon ces prévisions, le smartphone sera donc une nouvelle fois le cadeau high-tech le plus prisé des Français. Juste derrière les casques audio (2e), GfK prévoit une montée en puissance des enceintes sans fil et des consoles de jeux de salon, au détriment des tablettes, en recul cette année.

En valeur, les smartphones dominent largement le top 10, suivi de la TV et des PC portables, talonnés par les consoles de salon. À noter l'entrée dans le top 10 des drones, avec des prévisions de ventes à plus de 200.000 unités, soit plus que les montres connectées, qui ne devraient pas dépasser les 150.000 ventes en décembre 2017. Selon GfK, l'ensemble des dépenses en matériels high-tech devrait progresser de 5 % par rapport à la même époque en 2016.

Top 10 des produits technologiques stars à Noël 2017 (en volume)

1- Les smartphones

2- Les casques audio

3- Les enceintes sans fil

4- Les consoles de jeux de salon

5- Les tablettes

6- Les TV

7- Les PC portables

8- Les disques durs externes

9- Les consoles de jeux portables

10- Les drones

A LIRE AUSSI.

De la high-tech aux légumes bio au pays des startups

La réalité virtuelle plonge dans le divertissement