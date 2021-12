Rouen. Football : le FC Rouen se qualifie pour le 8ème tour de la Coupe de France !

Le FC Rouen jouera le 8ème tour de la Coupe de France ! C'est en effet samedi 18 novembre 2017 que les joueurs du FC Rouen (Seine-Maritime) ont pu disputer et remporter leur match du 7ème tour sur la pelouse de Saint-Brice (4-1).

Cinq buts en seconde mi-temps

Après une première mi-temps qui ne donne rien, les Diables Rouges ont ouvert le score à la 61ème minute sur une frappe de Jérémy Prieur. Huit minutes plus tard, c'est Sidibé qui a doublé l'avance d'un but de la tête. Il n'en faut pas plus pour que les locaux se rebellent et réduisent la marque cinq minutes plus tard par l'intermédiaire de Mebarki (2-1).

Malgré cette réduction du score, ce sont les Rouges et Blancs qui ont mis fin au suspense en marquant par deux fois juste avant la fin du temps réglementaire par Ait Said puis dans les arrêts de jeu par Sidibé qui s'offre un doublé (4-1).

Lors du prochain tour, les joueurs de Manu Abreu rencontreront au stade Robert Diochon l'équipe de Chartres, qui évolue en National 2. En attendant, ils retrouveront le championnat de National 3 le samedi 25 novembre et un cours déplacement à Oissel.

