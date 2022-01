Danse. La légende du magicien bleu au Conservatoire de Caen

La légende du magicien bleu c'est avant tout un merveilleux spectacle où se mêle à la fois la danse, le cirque, le théâtre pour nous raconter l'histoire d'un petit garçon malade jusqu'à sa guérison. Ce spectacle familial offre à chacun sa propre interprétation de la maladie entre réalité et symbole.

Une manière d'aborder le sujet de la maladie et de la souffrance des enfants grâce à la magie de la danse et du cirque. Un spectacle entre espoir et doute mais finalement optimiste. Danses, théâtre, chants, musiques et gospel se partagent la vedette pour vous entraîner dans cet univers si particulier où le réel rencontre l'imaginaire.

Un spectacle solidaire

La particularité de ce spectacle c'est aussi le don de la totalité des recettes reversées à l'association Enfance et Partage, qui se bat depuis 40 ans pour la reconnaissance et la défense des droits de l'enfant en France et à travers le monde. En assistant à ce spectacle, vous participerez à une belle initiative et apporterez votre contribution à une cause essentielle, celle des enfants.

Pratique. Samedi 2 décembre 2017 à partir de 18h30 au Conservatoire. De 8 à 12 €. A partir de 4 ans. Infos ici.

