Une jeune femme s'endort au volant sur l'A29, deux personnes grièvement blessées

Un homme de 25 ans et une femme de 22 ans ont été grièvement blessés après une sortie de route sur l'A29 au niveau d'Aumale (Seine-Maritime) dimanche 19 novembre 2017. La conductrice s'est endormie au volant.

Ils étaient cinq jeunes gens à bord de cette voiture à rentrer de Belgique où ils s'étaient rendus pour célébrer un anniversaire, selon la gendarmerie. Il est 8h50 quand la conductrice, exténuée, s'endort au volant sur l'A29 dans le sens Amiens - Le Havre au niveau d'Aumale (Seine-Maritime), dimanche 19 novembre 2017.

2 blessés grave

Trois personnes, dont la conductrice, sont indemnes. Deux passagers ont été plus grièvement touchés. Un jeune homme de 25 ans a dû être désincarcéré par les secours et héliporté vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime). Une femme de 22 ans a aussi été grièvement blessée et conduite vers le CHU par ambulance.

Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants sont négatifs sur la jeune conductrice.

